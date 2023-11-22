"الأحرار": لتحييد وطننا عن صراعات المحاور التي تصادر قراره

مع حلول الذكرى الثمانين لاستقلال لبنان، أكّد حزب “الوطنيين الأحرار” ضرورة العمل لتحييد وطننا عن صراعات المحاور التي تصادر قراره وتستبيح سيادته.

“الأحرار” دعا في بيان، جميع اللبنانيين إلى “الالتفاف حول هويةٍ وطنيّةٍ عابرة للطوائف، والاقتداء بفكر رجالات الاستقلال، والسير على مُثُل الرئيس كميل نمر شمعون، بغيّة حماية لبنان واستعادة مكانته وإعلاء شأنه أمام العالم، من خلال إرادة موّحدة وهادفة إلى إنجاز استقلال حقيقي، بدءًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، كي لا يبقى استقلالنا مجردَ ذكرى صوّرية فارغة المضمون”.