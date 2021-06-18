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الأحرار لقائد الجيش: نراهن عليكم لضبط الحدود ومنع الفوضى

18 - يونيو - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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وجه حزب الوطنيين الأحرار رسالة مفتوحة الى قائد الجيش، جاء فيها: “بعد التحية، وهنا ليست من أدبيات كتابة الرسائل بل تحية وتسليم بالأمر، نعم نحن اليوم نواجه أزمة غير مسبوقة ولكن الحل ممكن ولا ننتظره ممن افتعلوا الأزمات عن قصد أو إهمال”.

أضاف: “فكما سلمتم المساعدات بكل شفافية واحتراف يوم دخل الفساد والجشع البيوت المنكوبة في 4 آب نراهن على المؤسسة العسكرية لتستلم زمام الأمور. فليترجم حرصكم على المؤسسة العسكرية بضبط الحدود ومنع الفوضى. إدعموا مطلبنا الوحيد واضغطوا لتشكيل حكومة إنقاذية من اختصاصيين، خبراء في مجالهم فتنال الثقة المطلوبة”.

وختم: “على أمل أن نحظى جميعا بدعم دولي يحيدنا عن أعداء الداخل والخارج”.

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