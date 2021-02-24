"الأحرار": للمشاركة في التجمع المؤيد لطروحات الراعي

دعا المجلس الأعلى لـ”حزب الوطنيين الأحرار” إلى المشاركة في التجمع المؤيد لطروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السبت المقبل، الثالثة بعد الظهر في ساحة بكركي، “إيمانا منه بتبني موقف الحياد وبدعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية وعقد مؤتمر دولي من أجل مساعدة لبنان”.

وفي المقابل، دعا الحزب وزارة الصحة إلى “تسريع وتيرة إعطاء اللقاح المضاد لكورونا”.

وشدد على “ضرورة احترام الإجراءات والأولويات التي وضعتها اللجنة الوطنية لعملية التلقيح، حيث إن بعض المسؤولين اللامسؤولين لا يتقنون إلا استفزاز المواطنين وتشويه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي”.

وأما على الصعيد المعيشي والمالي، فطالب المجتمعون، وبعد ما طالبوا مرارا وتكرارا، السلطة القائمة بتشكيل فوري لحكومة من اختصاصيين مستقلين تكون قادرة على البدء بإصلاحات سريعة، وعلى مواجهة التدهور الحاد لعملتنا الوطنية حيث بات أمن لبنان الاقتصادي والمالي في الهاوية”.