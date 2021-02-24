الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الأحرار": للمشاركة في التجمع المؤيد لطروحات الراعي

24 - فبراير - 2021
حزب الوطنيين الأحرار

حزب الوطنيين الأحرار

A A A
طباعة المقال

دعا المجلس الأعلى لـ”حزب الوطنيين الأحرار” إلى المشاركة في التجمع المؤيد لطروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السبت المقبل، الثالثة بعد الظهر في ساحة بكركي، “إيمانا منه بتبني موقف الحياد وبدعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية وعقد مؤتمر دولي من أجل مساعدة لبنان”.

وفي المقابل، دعا الحزب وزارة الصحة إلى “تسريع وتيرة إعطاء اللقاح المضاد لكورونا”.

وشدد على “ضرورة احترام الإجراءات والأولويات التي وضعتها اللجنة الوطنية لعملية التلقيح، حيث إن بعض المسؤولين اللامسؤولين لا يتقنون إلا استفزاز المواطنين وتشويه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي”.

وأما على الصعيد المعيشي والمالي، فطالب المجتمعون، وبعد ما طالبوا مرارا وتكرارا، السلطة القائمة بتشكيل فوري لحكومة من اختصاصيين مستقلين تكون قادرة على البدء بإصلاحات سريعة، وعلى مواجهة التدهور الحاد لعملتنا الوطنية حيث بات أمن لبنان الاقتصادي والمالي في الهاوية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الامن الداخلي: بتفرق ع زيح
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي بحث مع وفد تركي التعاون الصحي بين البلدين
سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر في طرابلس
بالصور والفيديو: كارثة في طرابلس.. جرحى بانهيار مبنى في القبة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟