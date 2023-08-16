"الأحرار": لمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة غداً

عقد المجلس الاعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري في البيت المركزي في السوديكو عصر اليوم، برئاسة النائب كميل شمعون، وأصدرَ في ختامه البيان التالي:

١ً- اطّلع المجلس من رئيسه على المواضيع التي تم بحثها مع غبطة البطريرك بشارة الراعي خلال زيارته اليوم الاربعاء الى الديمان، ومنها التذكير بمواصفات الرئيس والمؤتمر الدولي لانقاذ لبنان، الذي سبق لغبطته ان طرحهما كمسلماتٍ، وبنيّت على اساسها الجبهة السيادية التي يطالب بها اليوم الكثيرون.

٢ً- حرصاً منه على حرية الرأي والتعبير، اعلن المجلس تضامنه مع تلفزيون “ام تي في” وتغطيته الموضوعية والمهنية لما يجري على ارض الواقع، معتبراً ان الحملة التي وصفت هذه القناة “بالخبيثة، وبالتحريض على الفتنة” إثر حادثة الكحالة، إنما ترمي، عبر لغة التهديد المُبطّن، الى ترهيب الاعلام والى حرفِ الرأي العام عن المشكلة المركزية المتمثلة بالسلاح الغير شرعي المُتفلّت.

٣ً- توّقف المجلس عند ما جاء في تقرير الفاريز للتدقيق الجنائي، وبخاصةٍ عند عملية السرقة الكبرى، الواضحة والفاضحة، التي حصلت في قطاع الكهرباء. ورأى ان من مسؤوليته تسليط الضوء على مسلسل الفضائح الآخذ بالاتساع فصولاً.

٤ً- في موضوع إقرار قانون الكابيتال كونترول، دعا المجلس الى مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة غداً لهذا الغرض، معتبراً انها تأخرت لأكثر من ثلاث سنوات، وهي اليوم مضيّعة للوقت.

٥ً- دعا المجلس جميع الاصدقاء والمناصرين للمشاركة في القداس الإلهي السنوي الذي سيقام لراحة نفس فخامة الرئيس كميل نمر شمعون وزوجته الست زلفا، وذلك يوم السبت المقبل ١٩ الحالي، الساعة السادسة عصراً، في كنيسة سيدة التلة في دير القمر.