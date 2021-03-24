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الأحرار: نتواصل مع مرجعيات روحية ومدنية لايجاد حلول للازمة

24 - مارس - 2021
حزب الوطنيين الأحرار

حزب الوطنيين الأحرار

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أعلن المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون، أنه “في ظل فشل السلطة القائمة بإدارة شؤون البلاد، يقوم حزب الوطنيين الأحرار بمبادرات تواصل مع مرجعيات روحية ومدنية بهدف توسيع مروحة التوجهات السيادية وبناء رأي عام واسع مؤيد لطروحاته الوطنية، حيث عقد لقاءات مع سيادة المتروبوليت الياس عودة في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، وكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس البطريرك أرام الأول كيشيشيان، وسيادة المطران جورج اصادوريان ممثلا غبطة البطريرك كريكور بدروس العشرين بطريرك الارمن الكاثوليك. كما استقبل وفدا من لقاء سيدة الجبل في بيت الأحرار المركزي”.

وأشار الى أن “الحزب سيستكمل لقاءاته مع كافة المرجعيات، ويدعو كل من يشاركه آراءه ومبادئه للتعاون من أجل إيجاد حلول لما يعاني منه لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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