"الأحرار": ندين كل مظاهر العنصرية والتطرّف الديني

علّق حزب الوطنيين الأحرار على الوقفات الاحتجاجية والفعاليات التي عمّت عددا من المناطق تلبية للدعوات الى التعبير عن الاستنكار لحرق المصحف الشريف في السويد، إضافة الى طلب قطع العلاقات الدبلوماسية للدول العربية والاسلامية بستوكهولم، “فكان لا بد من تظهير موقف من منطلق التمسك بالدستور وبحرية التعبير عن الرأي وبالقيم والآداب الدينية والاجتماعية”.

ودان الحزب في بيان، “كل مظاهر العنصرية والتطرف الديني من حيثما أتت، وبخاصة تلك التي نشهدها في العراق وسوريا، وكل ما من شأنه الإساءة الى الأديان السماوية، بما فيها منح تصاريح لممارسات التعدي على قدسية القرآن الكريم في السويد، ما يذكرنا بممارسات رجعية من القرون الوسطى، ويجعلنا نطرح السؤال حول المعايير المعتمدة هناك في التعبير عن الرأي الشخصي، التي قد تختلف عن ممارسات الفعل العنصري في الشارع”.

ولفت الى أن “الاضاءة محليا على حملة التنديد بهذه الممارسات، ومن ضمنها الدعوات الى التظاهرات الحاشدة، قد ساهمت في الترويج للممارسات عينها بشكل فعال وعلى نطاق أوسع هذه المرة، مما يحملنا الى التساؤل عن الغاية الفعلية للداعين اليها؟ وكأنها تندرج ضمن إطار استغلال سياسي ممنهج لشد العصب الديني، ما نحن بغنى عنه في هذه الظروف الحساسة في لبنان، إذ الأولى بنا العمل على تحييد بلدنا عن المواضيع الخلافية المستوردة من الخارج”.

وقال: “كان الأجدى بالغيارى على احترام الاديان وكرامتها أن يعوا اليوم أن اختبار الآخر له قيمة ذاتية، وكم كنا نتمنى لو أنهم برهنوا عن الحماسة نفسها إزاء التهجير الذي تعرضوا له وما زالوا مئات الآلاف من العراقيين المسيحيين، وهم عربا أصيلين شكلوا رافدا اساسيا لحضارة بلاد ما بين النهرين عبر التاريخ، وها بنا نراهم اليوم وهم يقتلعون من ارضهم ظلما دون ان يشهد الغيارى بسلوكهم للحق، وكأن شيئا لم يكن”، مضيفاً “أما وقد ترجمت الدعوات لقطع التبادل الدبلوماسي بمبادرة سفيرة السويد الى مغادرة لبنان، لا يسعنا الا التحذير من مغبة الإساءة الى علاقاتنا الدولية جراء ردات الفعل المتسرعة بما قد تعنيه من تأثير سلبي على مصالح الجالية اللبنانية في السويد بكل طوائفها والتي يربو عديد أفرادها عن الأربعين ألفا”.

وجدّد حزب الوطنيين الأحرار، “تمسكه الصادق بإحترام الأديان وكرامتها كما ورد في المادة 9 من الدستور، نصا وروحا، كما وضرورة تعزيز ثقافة وقيم التعايش السلمي والرقي، وبالتالي فيرى أنه من الأنسب التعاطي بعقلانية مع هذه الاساءة من خلال دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف عملي منها كونها تتنافى مع القيم الانسانية وتحرض على الكراهية والصراع بين الاديان والحضارات”.