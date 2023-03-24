"الأحرار" يُرحّب بـ "خلوة بكركي": على أمل أن يبدأ قطار الحلّ

ثمّن المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للخلوة الروحية متمنياً لها النجاح بالشكل والمضمون متمنين أن تنعكس إيجابًا وحلحلة للوصول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبدأ قطار الحل.

كما شدد المجتمعون، بحسب البيان، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لأهميتها إن من ناحية الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية ومن ناحية أخرى في سبيل تسيير شؤون الناس اليومية.

وتوقف حزب الوطنيين الأحرار عند التلاعب الحاصل في السوق النقدية بخاصة في سعر صرف الدولار الأميركي صعوداً وهبوطاً، محدثاً بلبلة على الصعيد الاقتصادي وفوضى عارمة في أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، كالدواء والخبز والمواد الغذائية والمحروقات على أنواعها.

كذلك، أعرب المجلس عن توجّسه وخشيته من الوضع الذي وصل إليه لبنان من جراء النزوح السوري، إن من ناحية الفوضى الأمنية أو من ناحية الأعداد التي تتكاثر والدخول اليومي غير الشرعي، والأهم من ناحية عدد الولادات الهائل وإبقاء المولودين من دون تسجيل في بلادهم مما يؤشر إلى نتائج لن تحمد عقباها في المستقبل.

وأخيراً تمنى الحزب وبحلول شهر رمضان الكريم، لكل الأخوة المسلمين أيامًا مجيدة وصومًا مقبولًا من الله على أمل الوصول إلى أيام أفضل من التي نعيشها.