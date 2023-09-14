الأحمد التقى اللواء ابراهيم.. واتّفاق على تجنيب الفلسطينيين "أزمة جديدة"

استقبل اللواء عباس إبراهيم مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد، يرافقه سفير فلسطين أشرف دبور.

وكان بحث في الأوضاع الراهنة في مخيم عين الحلوة وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجنب اللاجئين الفلسطينيين أزمة جديدة قد يكون من ورائها إضاعة حق العودة.

وكان الأحمد قد التقى أيضًا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أشار إلى أنّه “لا بُد من وقف إطلاق النار والالتزام به من أيّ جهة كانت، لأنّ المؤامرة كبيرة على مخيّم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية”.

الأحمد لفت إلى أنّه “تم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار، ثم لا يلبث أن ينهار الاتفاق لينفجر الوضع الأمني مرة أخرى، لصالح من يتم هذا الأمر”؟

وأكّد الأحمد الاستعداد على “الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار ومستعدون أن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيّم وصيدا والغازية، ولكن من حقنا أيضًا أن نتصدى لهؤلاء الخارجين على القانون”.

وختم: “آمل بالفعل أن يتم الالتزام فورًا بوقف إطلاق النار وإخلاء المدارس حتى يتمكن طلبة أبناء المخيم الست آلاف من استئناف الدراسة، ونحن سنساعد الأونروا بسرعة لتصليح المدارس من الأضرار التي تعرضت لها”.