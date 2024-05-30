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الأحوال الجوية: طقس لبنان مستقر ومعتدل حالياً

منذ ساعة واحدة
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يؤثر طقس مستقر ومعتدل حالياً على لبنان، ويستمر لغاية السبت، يليه كتل حارة بدءًا من الاحد ولعدة ايام مع ارتفاع الحرارة لتصبح ثلاثينية بالتوازي مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو ما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر
– الجو: مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب
– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٥٪؜
– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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