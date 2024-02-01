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الأحوال الشخصية تعلن في بيان عن جهوزية القوائم الانتخابية لعام 2024

منذ 15 ثانية
مديرية الأحوال الشخصية

مديرية الأحوال الشخصية

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أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان، “جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 2024 – 2025، عملاً بالمواد 32 و33 و34 من القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تمّ إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخاً عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي”.

وأضاف البيان: “لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتباراً من الأول من شباط 2024 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتباراً من الأول من شباط 2024 ولغاية الأول من آذار 2024 ضمناً الى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي الى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع خطأ في اسمه أو لأي سبب آخر، علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية فقط) يُستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي”.

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