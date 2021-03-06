الأخضر يحلّق... لبنان في قعر جهنّم

سجلت العملة الخضراء “الدولار” في السوق السوداء قفزة نوعية بالأسعار اليوم السبت.

وفي السوق السوداء، زاد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إلى 10200 ليرة للشراء و10100 ليرة للبيع، مقابل 9925 ليرة للشراء و9975 ليرة للبيع، أمس.

وقبل أيام كسر الدولار الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8 و8.5 ألف دولار في الأسابيع الماضية.

وبالأمس، نفت الولايات المتحدة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن استهدافها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحقيقات وعقوبات.

والتقارير كان مصدرها وكالة “بلومبرج” التي لا يستهان بالمصادر التي اعتمدت عليها والتي وصلت إلى “4 مصادر مطلعة” ما يلقي بالغموض حول موقف واشنطن من سلامة.

وفي التقرير قالت بلومبرج إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفى اليوم أن تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي.

ومن المعروف أن واشنطن تعتمد في تحقيقاتها من هذا النوع على السرية التامة وهو ما يعني أن سلامة قد لا يكون بعيدا عن الخطر.