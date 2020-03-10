الأردن: وقف السفر من و إلى لبنان

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن سلطات بلاده قررت إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وحظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال جابر إن مجلس الوزراء قرر وقف السفر من وإلى لبنان، كما تقرر وقف السفر إلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين.

كما تقرر أيضا منع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا من الدخول إلى أراضي المملكة اعتبارا من يوم الاثنين 16 آذار، وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول وإيقاف المعابر البحرية مع مصر وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50% والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.