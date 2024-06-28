الأردن يدعو مواطنيه لتجنّب السفر إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنه “في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، تهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن “هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين”.

كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.