الأردن يدين حادثة إطلاق النار على "اليونيفيل"

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن إدانتها لحادثة “إطلاق النار التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الأيرلندية وإصابة ثلاثة آخرين”.

وأكدت الخارجية في بيان لها على “ضرورة ضمان أمن وسلامة البعثات المشاركة في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حمايةً للدور المسند إليها من مجلس الأمن في تعزيز السلام والاستقرار”.

كما أعربت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب أيرلندا الصديقة ولأسرة الضحية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن قوات (اليونيفيل) طالبت في وقت سابق من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل العنصر الأيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحافيين.

وليل الأربعاء، قُتل عنصر أيرلندي (23 عاماً) من قوة اليونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء “حادثة” تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان.