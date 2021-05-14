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الأزمة اللبنانية تتفاقم ودولار السوق السوداء “طلوع”

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 10:38 صباحًا
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة 12700 ليرة لبنانية للشراء و12650 ليرة لبنانية للبيع. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

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