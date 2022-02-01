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الأزمة المالية تضرب البعثات الدبلوماسية.. والحكومة تدرس إغلاق عدد منها!!

1 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 4:15 مساءً
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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كشفت وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية، طلبت من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية تكاليفهم الجارية، بسبب التخلف عن دفع رواتب الدبلوماسيين.

وطالب تعميم لوزارة الخارجية بتاريخ 25 يناير كانون الثاني واطلعت عليه رويترز البعثات الأجنبية بالسعي للحصول على تبرعات من الشتات اللبناني والرد على طلبها في غضون أسبوعين.

وذكر التعميم أن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات “كإجراء مالي عاجل يتبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة”.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للحصول على معلومات إضافية حول الوثيقة والوضع المالي في سفاراتها.

قال مصدران دبلوماسيان لبنانيان لرويترز إن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير.

ويمر لبنان بمخاض، وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات المالية في تاريخ العالم.

ومنذ عام 2019 ، استنفد لبنان معظم احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص في الدولار أدى إلى خسارة العملة الوطنية لأكثر من 90٪ من قيمتها.

بدوره قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في ديسمبر كانون الأول إنه بدأ تنفيذ خطة لخفض الإنفاق في السفارات، بما في ذلك بدل الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر، مما يعني أن تصل المدخرات إلى 18 مليون دولار من إجمالي ميزانية 95 مليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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