الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
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الأزمة ليست دستورية.. سفراء "الخماسيّة" يسألون بري عن "المخرج"!

منذ 10 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أفادت المصادر بأن سفراء “الخماسية” سألوا رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المخرج المطلوب للوصول إلى حل، فحدثهم عن جدوى الحوار، رغم أنه ذكرهم بأنه كان دعا إلى حوار ثم طوى الصفحة حينها، من جراء عدم التجاوب السياسي الكامل مع مبادرته في الأشهر الماضية، لكنّه عاد وركز على أهمية الحوار الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأشارت المصادر لصحيفة “اللواء” إلى أن الأزمة سياسية وليست دستورية، بدليل اجتماع المجلس للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

بالمقابل، كانت مصادر اللجنة الخماسية قد أكدت لصحيفة “نداء الوطن”، أن “زيارة عين التينة ستكون اللقاء الوحيد للخماسية في الوقت الحاضر، ولن تكون هناك لقاءات أخرى للسفراء”.

وأوضحت المصادر أن “الكلام تناول العموميات انطلاقًا من قرار “الخماسية” الامتناع عن طرح الأسماء على مستوى الترشيحات الرئاسية. لذلك ابتعد السفراء عن طرح اسم أي مرشح لأن هذا شأن اللبنانيين”.

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