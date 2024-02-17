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الأساتذة المتعاقدون في "الجامعة اللبنانية" يعلنون استمرار الأعمال الاكاديمية

منذ 7 دقائق
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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دعت اللّجنةُ الرسميّةُ للأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في الجامعة اللّبنانيّة، بعد اجتماع عقدته امس، الى “استمرار الوضع القائم على ما هو عليه، بخاصة في ما يتعلق بضرورة التزام القرارات السابقة الخاصة بالأعمال الاكاديمية”، وقالت في بيان:

“بناءً على المعلومات الإيجابيّة الواردة من وزارة التربية، والتي تشير إلى قربِ رفعِ مِلف التفرغ إلى مجلس الوزراء، واستنادًا إلى لقاءات مهمة جدًّا ستعقدها اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة مع المعنيين بهذا الملف وبكافة الحقوق ذات الصلة نهار الأربعاء المقبل.

ولمّا كانت اللّجنةُ حريصةً على عدم التصعيد في ظلّ المؤشّرات الإيجابيّة، فإنها تؤكد استمرار الوضع القائم على ما هو عليه بخاصة في ما يتعلَّق بضرورة التزام القرارات السابقة الخاصة بالأعمال الأكاديمية”.

وأثنت على “صمود الأساتذة وحكمتهم ووحدتهم و التي ستثمر نجاحًا في إحقاق الحق، فإنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحةً في انتظار ما سيتمخّض عن لقاءات الأربعاء المقبل، ثُمّ تبني على الشّيء مقتضاه.

دمتم، دامت الجامعة اللبنانية وحمى الله لبنان”.

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