الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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الأسد: مساعدة "الأشقاء العرب" كان لها الأثر الكبير إثر الزلزال

منذ 12 دقيقة
بشار الأسد

بشار الأسد

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شكر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، الدول العربية والصديقة على المساعدات التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال المدمر، مشيرًا إلى أنه كان لها “الأثر الكبير” في تعزيز قدرة السلطات على التصدي للكارثة.

وقال الأسد في أول خطاب منذ الزلزال بثته حسابات الرئاسة والتلفزيون السوري: “لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا منذ الساعات الأولى للكارثة من أشقاء عرب ومن أصدقاء”.

وأضاف: “كان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثر الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة إثر الزلزال الذي أودى بأكثر من 3600 سوري”.

ولفت الأسد إلى أن “حجم تلك الكارثة والمهام المناطة بنا جميعًا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة،” متوقعًا “ألا يقل ما سنواجهه على مدى أشهر وسنوات من تحديات خدمية وإقتصادية وإجتماعية أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى من الزلزال”.

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