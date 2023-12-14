الأسمر: إقرار قانون التقاعد نقطة تحوّل أساسية نحو الأفضل

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر “رئيس مجلس النواب على دوره في إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية ضمن تشريع الضرورة، في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقة العمالية”.

وأكد في بيان، أن “هذا القانون يشكل نقطة تحول اساسية نحو الأفضل لكل المضمونين كونه يشكل ضمانة لاستمرارية الراتب بعد التقاعد للمضمون ولمن هم على عاتقه من بعده”.

وشكر “رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، وكل الكتل النيابية التي ساهمت اليوم في وصول هذا القانون الى بر الأمان”.

وخص بالشكر ايضا “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير العمل مصطفى بيرم والوزير نقولا نحاس – راعي الحوار حول هذا الانجاز والوزير ياسين جابر والوزير ميشال موسى والنائب الدكتور بلال عبد الله ورئيس المكتب العمالي في حركة أمل الاستاذ علي حمدان والنائب السابق الدكتور عاطف مجدلاني والنائب السابق الدكتور عاصم عراجي والقاضي الرئيس جان قزي ومنظمة العمل الدولية وممثلها في الحوار السيد لوكا بلليرانو وممثلي الهيئات الاقتصادية والخبراء المنتدبين من مؤسساتهم ونقاباتهم”.

وأعلن ان “السرعة بالتنفيذ تقتضي إصدار المراسيم التطبيقية بالسرعة القصوى حتى تشمل المضمون والعامل بحد أدنى من الأمان الإجتماعي الذي يفتقده من زمنٍ قارب العشرين سنة، تاريخ بدء دراسة هذا المشروع وتفاقم بفعل الأزمة الخانقة وتبخر قيمة التعويضات في الضمان والإيداعات والحسابات في البنوك”.