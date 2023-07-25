الأسمر بعد لقائه ميقاتي: موازنة 2023 تتضمّن رفعاً للرسوم وأبدينا رفضنا لها

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف الخليل ووفد من الدوائر العقارية في السراي. وشارك في الاجتماع المدير العام للمالية جورج معراوي. وقال وزير المال ان بيانا سيصدر عن الوزارة في شأن الاجتماع.

كما استقبل ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة. واعلن الأسمر بعد اللقاء: “زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس هي لوضعه في الأجواء الضاغطة التي خلفتها الموازنة المرتقبة للعام 2023 التي سربت الى الإعلام، وبدأ مجلس الوزراء بدراستها بالأمس. هذه الموازنة تتضمن بمجملها رفعا للرسوم مما يضر بشكل أساسي بالطبقة العاملة. أبدينا رفضنا لرفع الرسوم التي أتت مضاعفة لحدود الخمسين مرة، اما الرسوم غير المعرّف عنها فهي مضاعفة لحدود الثلاثين مرة، أضف الى ذلك المادة 80 و81 التي تلغي عملية ضم غلاءات المعيشة في صلب الراتب للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. ونحن أبدينا كل تخوف من هذه المواضيع وكنا هددنا باضراب فوري اذا أقرت هذه المواد”.

أضاف: “لقد وعد دولة الرئيس بالعمل لوقف مفعول هاتين المادتين والغائهما في مجلس الوزراء، ونحن نشكره، وشكرناه أيضا حول عملية تخفيض الضرائب الواردة عبر التعويضات العائلية وتوسيع الشطور وطرحنا أيضا موضوع تخفيض موازنة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، ووعدنا خيرا واكملنا الاتصالات مع وزير المال الذي وعد خيرا بخصوص المادتين 80 و81”.