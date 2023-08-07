الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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الأسمر بعد لقائه وزير الإعلام: مستحقات تلفزيون لبنان أصبحت جاهزة للصرف

منذ 21 دقيقة
وزير الإعلام زياد مكاري ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر

وزير الإعلام زياد مكاري ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر

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استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدًا من “الإتحاد العمالي العام” برئاسة بشارة الأسمر، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن “زيارتنا لشكر وزير الإعلام على مساعيه المستمرة والدائمة لإعطاء موظفي تلفزيون لبنان حقوقهم وهذه الحقوق هي حقوق بالرواتب والمستحقات منذ تشرين الثاني 2021”.

ولفت إلى أن “الوزير المكاري أبلغنا أن تلك المستحقات أصبحت جاهزة في مصلحة الصرفيات في وزارة المالية، وهي بطريقها إلى التنفيذ بعد تحويلها لتصبح قابلة للصرف”، داعيًا إلى “تعاط إيجابي بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان ووزارة الإعلام، لأن الوزير بصدد معالجة جذرية لهذا الواقع المزري في التلفزيون من حيث تأمين المداخيل اللازمة لتأمين نوع من التوازن واستقلالية مالية لتلفزيون لبنان”.

ورأى الأسمر أن “المعالجة الإيجابية تبدأ بالحوار مع الوزير باتجاه إنهاء الإضراب المضر بالجميع، خصوصًا أن تلفزيون لبنان هو التلفزيون الوطني الذي يوصل صوت الشعب اللبناني الصارخ بعيدًا من الفئوية والمذهبية”.

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