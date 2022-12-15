الأسمر: حادثة العاقبية "خطيرة" في توقيتها ومدلولاتها

إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر، عبر “تويتر”، أنّ الحادثة التي استهدفت “اليونيفيل” في العاقبية، “حادثة خطيرة في توقيتها ومدلولاتها وتستهدف القرارات الدولية والاستقرار الأمني في الجنوب”.

الأسمر أضاف عبر “تويتر”: “نشجب التعرض لقوات اليونيفيل وندعو النيابة العامة العسكرية إلى الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذا الاعتداء غير البريء. ‏تعازينا لأهالي الضحايا ولقوات اليونيفيل والشفاء للجرحى”.

كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قد أجرى إتصالًا بالقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو، معربًا عن أسفه العميق للحادث الأليم الذي حصل مع عناصر الوحدة الإيرلندية في الآلية التابعة لقوات اليونيفيل في العاقبية ليل أمس.

سليم قدم لقائد اليونيفيل التعازي بوفاة عنصر حفظ السلام، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الجرحى، مشيرًا إلى أنّ التحقيق الذي بوشر به سيوضح ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

كما اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بقائد قوات اليونيفل، حيث قدم التعزية لقيادة اليونيفيل وللكتيبة الإيرلندية قيادة وضباطًا وأفرادًا بوفاة الجندي الإيرلندي فجر اليوم، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.