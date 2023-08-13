الأسمر: لإرساء متطلبات تلفزيون لبنان وإعطاء فرصة للحلّ

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “أهمية إرساء كل متطلبات تلفزيون لبنان”، مشددًا على “جهود العاملين والنقابة ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري”.

الأسمر قال “إنّ عنوان تلفزيون لبنان لا ينطفىء، عنوان ممتاز جدًا خصوصًا في هذه المرحلة حيث التجاذبات والخلافات والتشنج الذي نراه. إن تلفزيون لبنان هو تلفزيون جامع والتلفزيون الإنساني والوطني الذي نشأنا عليه ونتمنى أن يستمر. وكان لنا في هذا الإطار بحث مع معالي الوزير المكاري ليس فقط في ما يتعلق بالرواتب التي هي حق مطلق من حقوق الموظفين وحق متأخر جدًا، وهذا الحق وضع على الطريق الصحيح، فيجب أن تكون الرواتب منتظمة شهريًا ويجب أن تشملها غلاءات المعيشة التي تقررت منذ العام 2020 حتى اليوم وان تدخل في صلب الراتب، خصوصًا بعدما ألغينا المادتين 80 و81 من مشروع قانون الموازنة. ويجب أن تشمل الرواتب أيضًا المساعدات الاجتماعية التي اقرت بمراسيم والتي هي أربعة أشهر شهريًا، إضافة الى كل المستحقات السابقة منذ سنة 2020 لغاية اليوم، يجب أن توضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين حيث ستدفع 4 رواتب لمدة 3 أشهر، أما يوم الأربعاء فسيتم في مجلس الوزراء إقرار الفئات المتبقية وبعدها ستحول المعاملات الى وزارة المالية وديوان المحاسبة فمصرف لبنان ثم إلى حساب تلفزيون لبنان”.

وشكر الأسمر في حديث إلى “تلفزيون لبنان” لجميع الموظفين ونقابة الموظفين “تجاوبها مع المساعي التي بدأت، وإعطاء فرصة للحل الذي أسس له الوزير المكاري وهو بصراحة ليس المسؤول عن هذه المأساة الكبرى التي هي نوع من التراكم والإهمال لعشرات السنين، من هنا ركزنا مع الوزير مكاري ومع النقيبة ميرنا الشدياق ومجلس النقابة على أن تكون هناك حلول دائمة للتلفزيون”.

وأشار إلى “عملية التعاطف مع مسألة وقف الشاشة من الإعلام الداخلي والخارجي، والاجتماع الشعبي حول التلفزيون، وهذا دليل كم أن هذا التلفزيون في ذاكرة الداخل والخارج وفي ذاكرة العرب أيضًا”.