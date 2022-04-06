الأسمر لـ"صوت بيروت انترناشونال": سنذهب الى التصعيد في هذه الحالة

بعد كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن افلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، سرت أخبار بان موظفي القطاع العام لن يتقاضوا الشهر المقبل بدل النقل الذي يتقاضونه شهرياً عن كل يوم عمل بحجة عدم اقرار الموازنة وعدم امكانية رصد أموال لبدل النقل هذا بالاضافة الى عدم دفع الدولة المساعدة الاجتماعية التي اقرتها للموظفين.

“صوت بيروت انترناشونال” سألت رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر عن هذا الموضوع، فأكد أن “بدل النقل حق طبيعي للموظف ان يتقاضاه شهرياً عن كل يوم عمل”. مشيراً الى أنه حتى الان ليس هناك اي اتجاه لعدم دفع بدل النقل.

وأعلن الأسمر انه “في حال صح هذا الموضوع سنذهب الى التصعيد وتنفيذ اضرابات”، وقال: “لن نقبل ان يتوقف بدل النقل تحت اي حجة او سبب”.

وأوضح أنه “بالنسبة للمبلغ المقطوع الشهري الذي يطلقون عليه اسم مساعدة اجتماعية وانا ضد هذا المصطلح لان المساعدة لمن لا يعمل ونحن نعمل و نقبض اجرنا، هذه المساعدة صدر فيها مرسوم تم توقيعه من الرؤساء الثلاثة ونص على ان تعطى مبالغ مقطوعة توازي ٣ ملايين كحد اقصى ومليون ونصف كحد ادنى الى حين البت بمبلغ يوازي اساس الراتب لكل موظف وذلك بعد اقرار الموازنة بحد اقصى ٦ ملايين وحد ادنى مليونين”.

وشدد الاسمر على انه “يجب المباشرة فوراً بدفع هذه المبالغ المقطوعة”، مشيراً الى “ان الدولة انقطعت عن الدفع منذ شهركانون الثاني الماضي”.

وأعلن انه “باشر بالاتصالات مع وزارة المالية لمعرفة اسباب عدم دفع هذه المبالغ”.

وقال: “لا يوجد سبب مقنع لعدم دفعها بل يجب ان تدفع الدولة ما يتوجب عليها وما اقرته بالتفاهم مع الاتحاد العمالي العام”.