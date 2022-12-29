الأسمر: لمعالجة هذه المواضيع بالسرعة القصوى

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وقال الاسمر بعد اللقاء: “زيارتنا اليوم هي لبحث الاجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة والتي ترجمت بمذكرة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ،وهي اتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيا او كليا رواتبهم بالدولار الاميركي، كذلك الامر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، لذلك قدمنا مذكرة الى دولة الرئيس نقترح فيها بعض التعديلات، وأهمها: تخفيض قيمة الدولار المعتمد ان يتم احتسابه على 1500 ليرة عن العام 2022 بالنسبة للضريبة على الموظفين، والا يكون هناك مفعول رجعي، على ان يصار الى رفع التعويض العائلي والى تكبير ورفع الشطور. وان المذكرة التي قدمناها اليوم لدولة الرئيس للمعالجة كنا رفعناها ايضا الى وزير المالية مع التأكيد انه خلال دفع الضرائب ومسألة تحديد سعر الدولار الذي على أساسه ستدفع الضرائب ان تكون مسألة التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل عن كامل الاجر وهذه مسالة اساسية ولا تراجع عنها بالنسبة للاتحاد العام بل مسألة وجودية وهي تحسن أداء الضمان من طبابة واستشفاء”.

اضاف:” كما بحثنا في موضوع زيادة الأجور في القطاع الخاص وأنجزنا جزءا كبيرا من هذا الاتفاق، وسيعلن عنه ضمن لجنة المؤشر ضمن السلة التي اتفقنا عليها مع الهيئات الاقتصادية والى تحويل تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى صندوق تقاعد نهاية الخدمة وهذا جزء اساسي من الاتفاق، وبالنسبة الى القطاع العام فان ما يدفع وما يسمى بالمساعدات ، نقول ليس هناك شيء اسمه مساعدات بل هناك اجر مقابل عمل، لذلك يقتضي ان يتقاضى الموظف هذه المساعدات كجزء من الراتب لتنعكس على تعويض نهاية الخدمة وهذا مطلب اساسي لنا”.

وختم قائلا: “أما بالنسبة الى تعديل سعر صيرفة وانعكاسه على محطات الوقود فعلى وزارة الاقتصاد تفعيل التفتيش والمحاسبة، كما تطرقنا الى وضع البلديات في طرابلس والدفاع المدني والإطفاء ويجب معالجة هذه المواضيع بالسرعة القصوى مع وزير الداخلية”.

واستقبل ميقاتي سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي الذي أعلن بعد اللقاء: انها زيارتي الأولى لدولة الرئيس ميقاتي وهي زيارة مجاملة، ولقد وصلت إلى لبنان قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. بحثنا في الأوضاع العامة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ونحن سنستمر بدعم لبنان والشعب اللبناني.

واستقبل ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الجامعة اللبنانية.

والتقى ميقاتي سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزار.