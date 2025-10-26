الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
الأسمر.. مبادرة بري لعزل لبنان و"لا حلّ إلا بتسليم سلاح حزب الله"

منذ 10 دقائق
النائب سعيد الأسمر

النائب سعيد الأسمر

اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر أن ما يقوم به الرئيس نبيه بري في ملف تعديل قانون الانتخاب يُعدّ “عزلاً لكل لبنان ومكوّناته”، مؤكّداً حقّ كلّ الأحزاب السياسية في خوض معركتها الانتخابية في كل المناطق والبلدات بما يضمن حرية التنافس.

وفي حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” على إذاعة “صوت كل لبنان”، توقف الأسمر عند التطورات الأمنية، مشيراً إلى أنّ التصعيد العسكري يشكل أحد الخيارات الممكنة بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين، محذّراً من أن فاتورة أي تصعيد سيدفعها الشعب اللبناني.

وشدّد الأسمر على أنّ لا حلّ إلا بتسليم سلاح حزب الله، معتبراً أن استمرار السلاح في يد الحزب يُبقي البلد عرضةً للقصف والاغتيالات، ومضيفاً: “إسرائيل ستستمر في مهاجمتنا طالما حزب الله يصرّ على إبقاء جاهزيته للحرب”.

ورأى أنه إذا أراد الحزب المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة فعليه أولاً تسليم سلاحه، معتبراً أن ما يعلنه الحزب عن إعادة الإعمار هو “بروباغاندا إعلامية”. وختم بالقول إنّ السلاح الإيراني لا بد أن يعود إلى إيران فوراً، وأن استمرار امتلاك الحزب لهذا السلاح لم يعد يُعدّ قوةَ ردع بل شكّل ما وصفه بـ”سلاح احتلال” سمح لإسرائيل بدخول الأراضي اللبنانية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

