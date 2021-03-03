السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسمر: نقف إلى جانب الطبقة العاملة في كل تحرك مطلبي

3 - مارس - 2021
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

A A A
طباعة المقال

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان “تأييده لتحرك نقابة عمال بلدية طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي أثر على أسعار السلع الغذائية، وكلفة المعيشة والدواء والاستشفاء والمشتقات النفطية ارتفاعا جنونيا لا قدرة لكل الشعب اللبناني على تحمله”.

واكد الأسمر أن “الاتحاد العمالي العام يقف إلى جانب الطبقة العاملة في كل تحرك مطلبي فكيف إذا كان هذا التحرك من أجل لقمة العيش والحياة الكريمة ومن أجل تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لعمال بلدية طرابلس التي حرموا من مفاعيلها حتى اليوم”.

وأعلن الأسمر عن “تحرك مطلبي جامع يجري التحضير له في الاتحاد لمواكبة الأحداث المتسارعة على الساحة الاقتصادية والتي تنذر بالانهيار الكبير”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب هادي أبو الحسن
    النائب أبو الحسن: البلد "فرط من إيدينا" وسنكون شرسين
    الناشط البيئي ربيع عوجي
    ألوان غريبة في بحر صيدا.. "مش خرج سباحة"
    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب بعد اجتماع الوزراء العرب: لمسنا إيجابية بشأن عودة لبنان إلى عافيته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة