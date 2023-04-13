الأسمر يكشف.. هل يصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار؟

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، تأييده لطرح رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لناحية تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 200 دولار أميركي وبدل النقل بـ 50$ شهريًا ضمن سلمٍ متحركٍ للأجور يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الأليم للعمال والموظفين في القطاع الخاص.

ودعا الأسمر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى وضع هذا الطرح موضع التنفيذ عبر دعوته إلى اجتماعٍ موسّع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لدرس وإقرار هذا الطرح.

واعتبر الأسمر أنّ هذا الطرح هو طرح متقدّم من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يرعى بجدارة الحوار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان.