الأسمر ينتقد تدابير المدارس الخاصة.. ويُطالب وزيري التربية والعمل بالتدخل فورًا

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، أنّه “بعد صدور بيان عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، يفيد أنه جرى استدعاء للمعلمين في أكثر من مدرسة، للتوقيع على كتاب يعفي الإدارة من أي أجر أو بدل أو اتعاب في حالات الإقفال، لأي سبب كالحرب أو التظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة، كما جاء في البيان أن عددًا من إدارات المدارس الخاصة تعمل على فرض دفع الأساتذة الأقساط عن أبنائهم بالدولار الأميركي مخالفة للاتفاقيات بينها وبين النقابة، نؤكد أن هذه التدابير الغريبة والمجحفة مخالفة فاضحة ليس للقوانين فحسب والأعراف فقط، بل لكل المبادىء التربوية وحقوق الأستاذ في المدارس الخاصة”.

وتابع: “كما أن الاتحاد العمالي العام يجد في فرض دفع الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي، مخالفة فاضحة ومستنكرة وغير مقبولة، وخصوصًا أن عددًا كبيرًا من هذه المدارس تفرض على الأهل أعباء إضافية مثل اللوازم المدرسية والأنشطة اللاصفية وبدل النقل بالأوتوكار وكلها بالعملة الصعبة، في حين أن قسمًا كبيرًا من الأستاذة يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”، لافتًا إلى أنّ “الاتحاد العمالي يعلن تبنيه الكامل لبيان النقابة، ويطالب وزيري التربية والعمل بالتدخل فورًا ومنع هذا الإجحاف، سواء بحق المعلمين خصوصًا أو أهالي الطلاب والتلامذة عمومًا”.

وختم داعيًا إلى “إيجاد الطرق القانونية لتصحيح رواتب الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص، واستصدار التشريعات الضرورية لتصويب دفع اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي أصبحت مرتفعة جدًا ولا قدرة لهم على احتمالها”.