الأسمر: يوم الرفض والغضب غدا لم يحصل منذ عشرات السنين ونعول عليه كثيرا

أشار رئيس الإتحاد ​العمالي العام ​بشارة الأسمر​، إلى أن “التحركات التي ندعو اليها غدا تحت عنوان “يوم الرفض والغضب” لم يحصل منذ عشرات السنين، وهو يشمل كل الأراضي اللبنانية، ويشمل جميع الناس من ذوي البدخل المحدود والفقراء والعمال ومختلف النقابات زوالمهن الحرة”.

وأعلن بشارة عن أنه “نعول كثيرا على تحرك الغد لأنه التحرك الجدي الوحيد بالمرحلة الإقتصادية الصعبة التي نعيشها، والتي تقتضي تظافر الجهود لرفض السياسات الإقتصادية الجائرة التي أودت الى هذا الخراب الذي يعيشه ​الشعب اللبناني​”.

وأوضح في رد على سؤال، أنه “إن لم يتغير شيئ بتحرك الغد، يوم الرفض للسياسات والغضب من حالة الفقر التي وصل اليها الشعب، سوف يؤدي لغضب أكبر لدى الشارع اللبناني وسيكون التحرك تصاعديا حتى الوصول إلى ​تحقيق​ هدف الناس والغاء فكرة رفع الدعم”.

وكان الأسمر قد أكد في حديث سابق أننا “بحاجة الى تعاون ضمن السياسة الاستشفائية والدوائية وكان هناك اتفاق على ضرورة مشاركتنا في كل الإجتماعات التي تعنى بشؤون العاملين وذوي الدخل المحدود لأننا أمام أزمة دواء قبل رفع الأسعار حتى”.

وقال الأسمر: “نحن مقبلون على كوارث أكثر إذا لم تكن المعالجات على القدر اللازم ولا يمكن أن نتحمّل رفع الدولار في المستشفيات الى 3900 ليرة والمطلوب التعاون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن”.