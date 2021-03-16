الأشغال الشاقة لمتهمين بنشر أفكار "داعش" والانخراط بأعمال أمنية

علم موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات، بحق السوري عيسى عبد الناصر، وسنة ونصف بحق مواطنه محمد عبد الناصر، وأدانتهما بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، والمشاركة بأعماله العسكرية، والتخطيط للقيام بأعمال أمنية، والعمل على نشر أفكار التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحريض الناس على الالتحاق به.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بعقوبة الأشغال الشاقة سبع سنوات على السوري الموقوف أحمد حديد وجرّدته من حقوقه المدنية، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابياً بحق اللبنانيين علي رايد وأحمد الحجيري الفارين من وجه العدالة، بعدما أدانتهم بجرائم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي بهدف القيام بأعمال عسكرية وتسيير دوريات داخل بلدة عرسال، والقيام بأعمال أمنية ومحاولة تصفية أشخاص مناهضين للتنظيم، وتأمين الأسلحة والأدوية والمواد لغذائية لمقاتلي “داعش” في جرود عرسال.