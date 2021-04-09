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الأشغال الشاقة 5 سنوات لرئيس بلدية عرسال السابق

9 - أبريل - 2021
قضاء

قضاء

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علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقّب بـ “أبو عجينة”، وجرّدته من حقوقه المدنية وألزامته بتقديم بندقية حربية.

وأدانت المحكمة الحجيري بجرائم “تحريض أشخاص مسلّحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني، الذين أقدموا على قتل الإرهابي خالد حميّد في الأول من شباط 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والتي نجم عنها استشهاد الضابط في الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون أول أبراهيم زهرمان وجرح عدد من العسكريين”.

كما أدانت المحكمة المتهم المذكور بـ “التدخل بعملية خطف مدنيين لبنانيين وأجانب قام بها إرهابيون، ومن ثمّ التفاوض مع ذوي المخطوفين على إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية، وتزويد الإرهابيين بأسماء مخبرين يعملون لصالح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتقديم المساعدة اللوجستية للإرهابيين”.

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