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الأشغال المؤبدة لمتهمين بمحاولة عناصر قتل دورية لمكتب مكافحة المخدرات في البقاع

7 - مايو - 2021
المحكمة العسكرية

المحكمة العسكرية

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علم “صوت بيروت إنترناشونال” أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهمين الفارين من العدالة: قزحيا جعفر، علي راشد جعفر، علي سليم جعفر، أحمد جعفر، جهجاه جعفر، محمود جعفر والسوري سمير مكاني، وجرّدتهم من حقوقهم المدنية وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.

وأدانت المحكمة الأشخاص المذكورين بإقدامهم في منطقة دار الواسعة في البقاع الشمالي، نصب كمين مسلّح لدورية تابعة لمكتب مكافحة المخدرات، وإطلاق النار عليها ومحاولة قتل عناصرها، خلال عملية إتلاف حقول مزروعة بالحشيشة في المنطقة، وبرّأت المحكمة المتهمين علي العبدي وحمدان جعفر لعدم توافر الأدلة بحقهم وأسقطت الملاحقة عن المدعى عليه حاتم جعفر بسبب الوفاة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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