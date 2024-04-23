الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأضرار في جنوب لبنان تفوق 3 مليار دولار.. ماذا كشف وزير الزراعة؟

منذ 7 ثواني
غارة إسرائيلية على الريحان في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على الريحان في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، تحديث الوزارة يوميًا لخريطة تتضمّن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، التي تتعرّض إلى اعتداءات.

وأضاف الحاج حسن، في حديث للـ “LBCI”: “هناك استحالة للحصول على جواب طبّيّ عمّا إذا كانت تربة الجنوب مضرّة بالناتج الزراعيّ، ما لم تُقام دراسات”، لافتا إلى اننا “شكّلنا لجنة جاهزة لدراسة هذه التربة، فور وقوف الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المناطق.”

وأردف قائلا: “مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس عشر شجرات”، مطالبا “بإيقاف عمليات التهريب غير الشرعيّ.

كما أشار الحاج حسن الى أن “قيمة الأضرار في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليار دولار”، كاشفا عن “وجود خطة للنهوض بقطاع السمك، بتمويل نرويجي بحوالى اثنين مليون دولار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيديو.. إسرائيل تغتال مسؤولاً في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله
    عبداللطيف بن راشد
    وزير الخارجية البحريني في زيارة خاطفة إلى لبنان
    يوسف الخليل
    قرار لوزير المال.. إليكم تفاصيله

    الأكثر قراءة

    رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
    حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
    جبران باسيل
    تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
    إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان