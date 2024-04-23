الأضرار في جنوب لبنان تفوق 3 مليار دولار.. ماذا كشف وزير الزراعة؟

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، تحديث الوزارة يوميًا لخريطة تتضمّن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، التي تتعرّض إلى اعتداءات.

وأضاف الحاج حسن، في حديث للـ “LBCI”: “هناك استحالة للحصول على جواب طبّيّ عمّا إذا كانت تربة الجنوب مضرّة بالناتج الزراعيّ، ما لم تُقام دراسات”، لافتا إلى اننا “شكّلنا لجنة جاهزة لدراسة هذه التربة، فور وقوف الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المناطق.”

وأردف قائلا: “مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس عشر شجرات”، مطالبا “بإيقاف عمليات التهريب غير الشرعيّ.

كما أشار الحاج حسن الى أن “قيمة الأضرار في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليار دولار”، كاشفا عن “وجود خطة للنهوض بقطاع السمك، بتمويل نرويجي بحوالى اثنين مليون دولار”.