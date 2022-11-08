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الأطفال بلا رقابة... إقفال دار حضانة في بشامون!

منذ ساعة واحدة
دار حضانة

دار حضانة

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، البيان الآتي:

“أصدرت وزارة الصحة العامة قراراً بإقفال موقت لدار الحضانة B.N الواقع في بشامون، وذلك بعد التحقيق في حادثة ايذاء الطفل م.د. البالغ من العمر 11 شهراً، من قِبل طفل اخر عمره سنة وثلاثة اشهر، حيث تبين بعد التحقيق الاولي، مع صاحبة دار الحضانة، ان الاطفال كانوا قد تُركوا بلا أي رقابة من الحاضنات لمدة وجيزة، وقعت خلالها هذه الحادثة. وتعتبر وزارة الصحة أن ما حدث هو نتيجة اهمال وتقصير لا يمكن التغاضي عنهما. وبناءً عليه، تُقفل دار الحضانة B.N لحين استكمال التحقيق واخذ اجراءات المحاسبة اللازمة ومعالجة الاسباب التي أدت الى هذه الحادثة”.

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