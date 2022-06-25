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الأفران توضح ما هو سبب أزمة الخبز.. وهذا الحل الوحيد

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 3:42 مساءً
الخبز

الخبز

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أوضح أمين سر نقابة الأفران ناصر سرور أن “سبب التوقف الجزئي والكلي عن توزيع الخبز على المحلات التجارية في المناطق اللبنانية كافة والطوابير المنتشرة على ابواب الافران، يعود الى عدم التزام المطاحن المتواجد فيها القمح المدعوم، بالعمل مدة 48 ساعة يومي السبت والأحد بشكل استثنائي كي تستلم الافران كميات الطحين المطلوبة وتعمل بكامل طاقتها لإنهاء أزمة الرغيف. اضافة الى ذلك، لم تستلم المطاحن المتوقفة عن العمل قمحا مدعوما لتعاود العمل كما تم الاتفاق من المطاحن المتواجد لديها القمح المدعوم ولها طاقة انتاجية محدودة”.

وقال: “من هنا نرى أن ورقة الحل التي قدمت للوزارة حتى الساعة لم تطبق، ونكرر الطلب الى معالي وزير الاقتصاد الدكتور امين سلام التدخل مباشرة وشخصيا لتطبيق ما ورد في الورقة التي سلمت لمستشاريه حتى تحل أزمة الخبز في هذه المرحلة الصعبة”.

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