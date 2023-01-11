الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا إلى الوزراء.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتابًا الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك “بناءً لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتطبيقاً للمادتين 62 و64 من الدستور”.

من جهته أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه “لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية، لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء”.

وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة “التيار الوطني الحرّ”، لفت إلى أنه “في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها “التيار الوطني الحرّ” في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها”.

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