الأمطار قادمة.. وهذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة!

يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس صيفي مستقرّ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خصوصًا على الجبال وفي الداخل، حتى ظهر يوم الثلثاء المقبل حيث يتحوّل الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجاً ممّا يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها عل الجبال يتكون الضباب الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحياناً.

الثلثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصًا في المناطق الجبلية والجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خصوصًا في المناطق الشمالية مع تكون خلايا رعدية منفردة اعتبارًا من الظهر.