الأمم المتحدة: حرب إسرائيل ولبنان ستكون مروعة

عبّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث عن قلقه من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان وسوريا، محذراً من أن ذلك يمكن أن يكون “مروعا”، بحسب “روسيا اليوم”.

وقال غريفيث – الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر – للصحافيين في جنيف: “أرى ذلك بمثابة الشرارة التي ستشعل النار في البارود، وهذا يمكن أن يكون مروِعا،” مشيراً إلى جنوب لبنان.

وأكد أنه “بحث مع زملائه في القدس احتمالات قد يحصل هناك”.

كما حذّر من أن “حرباً ينخرط فيها لبنان ستجر سوريا التي بدورها ستجر آخرين، وسيكون لها بالطبع انعكاسات على غزة، كما سيكون لها انعكاسات على الضفة الغربية”.

وأكد أن الوضع “مقلق جدا”، وقال: “إن الحرب التي اندلعت قبل نحو تسعة أشهر علمتنا مستوى جديداً من المأساة والقسوة”.

وأضاف: “لكننا جميعا قلقون من أنها قد تكون مجرد البداية”.