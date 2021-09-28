الأمم المتحدة: لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على “تويتر” أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت”.

وأضافت: “لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة”.

يذكر أنه تبلغ المحقق العدلي طارق بيطار رسمياً أمس الإثنين طلب النائب نهاد المشنوق رد المحقق بيطار عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته.

وهذا يعني ان القاضي بيطار لن يستطيع بعد اليوم ان يستمرّ في جلسات الاستجواب، ومنها جلسة كميل ضاهر وعلي حسن خليل.

ويعتبر قرار كف اليد رسمياً الا انه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر اذا كانت سترد طلب الرد ام انها ستقبل به وحينها ستعود الأمور الى نقطة الصفر ولكن حتى الساعة انها ليست سوى جولة خسرها بيطار امام معركة بين السلطة والقضاء.