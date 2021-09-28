الثلاثاء 21 صفر 1443 ﻫ - 28 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت

منذ 13 ساعة
جرحى من تفجير مرفأ بيروت

جرحى من تفجير مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على “تويتر” أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت”.

وأضافت: “لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة”.

يذكر أنه تبلغ المحقق العدلي طارق بيطار رسمياً أمس الإثنين طلب النائب نهاد المشنوق رد المحقق بيطار عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته.
وهذا يعني ان القاضي بيطار لن يستطيع بعد اليوم ان يستمرّ في جلسات الاستجواب، ومنها جلسة كميل ضاهر وعلي حسن خليل.

ويعتبر قرار كف اليد رسمياً الا انه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر اذا كانت سترد طلب الرد ام انها ستقبل به وحينها ستعود الأمور الى نقطة الصفر ولكن حتى الساعة انها ليست سوى جولة خسرها بيطار امام معركة بين السلطة والقضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون ونبيه بري
    التمديد لمجلس النواب هل يعني التمديد لميشال عون؟!
    النقل البري
    ماذا سيحصل في حال لم تقر خطة دعم قطاع النقل البري؟
    ميشال معوض
    ميشال معوّض: للإبقاء على البيطار واستكمال التحقيقات لكشف الحقيقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
    غلاء جديد.. إليكم الأسعار الجديدة المتوقعة لرسوم المياه!
    وئام وهاب: المسؤول عن انفجار المرفأ “ما حدا قادر يجيبو”
    لقاح ضد كورونا
    كورونا
    المزج بين هذين اللقاحين يولد مناعة قوية ضد كورونا