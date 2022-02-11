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الأمم المتحدة: للحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي في لبنان رغم الأزمات

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 2:40 مساءً
الأمم المتحدة

علم الأمم المتحدة

UN news
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شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، على أهمية “الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي” رغم الأزمات الحادة التي تعصف بالبلاد.

وأكدت المنسقة الأممية التي جالت على عدد من البلدات في جنوبي البلاد، “التزام الأمم المتحدة القوي بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب”، وأقرت بتأثير “الأزمة الاقتصادية الحالية البالغٍ على المجتمعات في الجنوب، حيث تكافح العائلات اللبنانية واللاجئة الضعيفة”.

ولفتت إلى أن “العديد من العائلات تعتمد على المساعدة الّتي تقدّمها الأمم المتحدة للتغلب على ما يتسبب به أحد أقسى فصول الشتاء”، مشيرة إلى أن “الاحتياجات هائلة ولا تستطيع معظم العائلات تغطية نفقاتها”.

وفيما أعربت عن سرورها برؤية الدعم المقدم لكل من العائلات اللبنانية واللاجئة، قالت إنه “من الضروري الاستمرار في دعم العائلات والبلديات اللبنانيّة من أجل التخفيف من تأثير الأزمات المتفاقمة الحاليّة ومن أجل المساهمة في التنمية على المدى الطويل”.

وقد اطلعت المنسقة على وضع اللاجئين السوريين من ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين أشاروا إلى أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع، و30% منهم يعانون من عدم استقرار الأمن الغذائي.

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