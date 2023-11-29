الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: 4 ملايين دولار للاحتياجات الإنسانية للبنانيين في الجنوب

منذ 45 دقيقة
علم الأمم المتحدة (رويترز)

علم الأمم المتحدة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت الأمم المتحدة أن الصندوق الإنساني للبنان خصص 4 ملايين دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين النازحين أو الباقين في مناطق النزاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إنه “حتى 21 نوفمبر، نزح 55,491 فردا (52% إناث) من جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية المستمرة على طول الخط الأزرق. كما أبلغت وزارة الصحة عن مقتل 85 شخصا وإصابة 357 شخصا بجروح نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود مع إسرائيل. ويشمل هذا العدد كلا من المقاتلين والمدنيين الذين تأكد مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا”.

ولفت إلى أن “الأسبوع الماضي شهد تصعيدا ملحوظا في الأعمال العدائية على طول خط الحدود في جنوب لبنان، مما جعله الفترة التي شهدت أعنف تبادل لإطلاق النار منذ بداية الاشتباكات المسلحة”، معلنا أنه “لدعم الاستجابة الإنسانية، أطلق صندوق لبنان الإنساني (LHF) أول تخصيص احتياطي له لعام 2023 والذي يتضمن ما يصل إلى 4 ملايين دولار لدعم الشركاء للتخزين المسبق والاستجابة لاحتياجات النازحين أو الباقين في مناطق النزاع”.

وأوضح أن “حوالي 71% من النازحين داخليا يعيشون حاليا مع أسر مضيفة، بينما يستأجر 23% منهم منازل. وانتقل ثلاثة في المائة آخرين إلى مساكن ثانوية. ويقيم حوالي 2% منهم في ملاجئ جماعية، بينما أفادت التقارير أن 1% آخرين يقيمون في مبان غير مكتملة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار لبنان

التيار الوطني الحر
"الوطني الحرّ": نأمل أن تتحوّل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
عبد الرحمن البزري
البزري: مرفأ صيدا دخل مرحلة حركة تجارية جديدة
الحدود اللبنانية الجنوبية
الحكومة ستدفع للجنوبيّين.. مِن أين التّمويل؟

الأكثر قراءة

يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل