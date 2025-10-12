الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
الأمن السوري يحبط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من القصير الى لبنان!

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2025 9:34 مساءً
الأمن السوري - سانا

كشف مصدر في الأمن السوري لقناة “العربية” أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط تهريب كمية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محافظة حمص، كانت في طريقها إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب المصدر، جرى تنفيذ أربع عمليات أمنية متزامنة في منطقة القصير وريفها، أسفرت عن ضبط مستودعات تحتوي على رشاشات متوسطة وقاذفات وأسلحة نوعية، إضافة إلى مستلزمات عسكرية وذخائر متنوعة، يُرجّح أنها كانت معدّة للتهريب عبر المعابر غير الشرعية نحو الحدود اللبنانية.

وتعتبر منطقة القصير الحدودية بين سوريا ولبنان حساسية أمنية لكونها تعد أحد أبرز المعابر غير النظامية بين البلدين، وقد شهدت في السنوات الماضية عمليات تهريب واسعة للسلاح والمخدرات باتجاه الأراضي اللبنانية.

