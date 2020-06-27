الأمن العام: توقيف 3 أشخاص في قضيتي صرف الدولار واحتكار المازوت

الامن العام
الامن العام

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

“متابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في الشياح اللبنانيين (ع.ح.ي) و(ع.م.ر)، يقومان بأعمال الصرافة من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهما المبالغ المالية المتداول بها.

كما ضبطت دورية من المديرية في بلدة شليفا اللبناني (ف.ي.م)، يملك محطة للمحروقات يمتنع عن بيع مادة المازوت بالرغم من وجود 12 ألفا و800 ليتر لديه.
بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية وختم محطة المحروقات بالشمع الأحمر”.

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