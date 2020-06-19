الأمن العام: توقيف 6 لبنانيين يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص

الامن العام
الامن العام

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“متابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في كوثرية السياد، النبطية، جونية، جبيل وزغرتا كلا من اللبنانيين (ح.ي.ي)، (م.ح.ع)، (م.ف.د)، (ر.ش.ر)، (ش.أ.ش)، و (ط.ف.و) يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص ودون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين وضبط بحوزتهم المبالغ المتداول بها.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

شتائم وتضارب وسكاكين… هذا ما حدث أمام محال الصيرفة في الضاحية الجنوبية

نقابة الأطباء تحذّر من السماح بـ “الأركيلة” في الأماكن السياحية: للتراجع…

إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة ولا حالات مشتبه بإصابتها

الصحة النفسية أولوية للأمم المتحدة في لبنان ضمن إستجابتها لكوفيد19