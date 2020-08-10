الأمن العام: فتح المصنع والعبودية أمام اللبنانيين في سوريا الراغبين بالعودة

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين.

وذلك بتاريخي 11/08/2020 و 13/08/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام الإعلان الآتي:

“استنادا الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 11/08/2020 و 13/08/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان”.