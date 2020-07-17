“الأمن العام” للمخالفين: يمكنكم تسوية أوضاعكم اعتبارا من هذا التاريخ
أعلمت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والرعايا العرب والاجانب الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعية (خلسة) او مخالفين لنظام الإقامة والعمل، انه يمكنهم تسوية أوضاعهم اعتبارا من 31/07/2020 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.
وقالت في بيان: “تقبل الطلبات المقدمة خارج هذه المهلة شرط ضم ما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل.
لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للامن العام: https: www.general-security.gov.lb”.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال