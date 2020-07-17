“الأمن العام” للمخالفين: يمكنكم تسوية أوضاعكم اعتبارا من هذا التاريخ

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أعلمت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والرعايا العرب والاجانب الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعية (خلسة) او مخالفين لنظام الإقامة والعمل، انه يمكنهم تسوية أوضاعهم اعتبارا من 31/07/2020 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.

وقالت في بيان: “تقبل الطلبات المقدمة خارج هذه المهلة شرط ضم ما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للامن العام: https: www.general-security.gov.lb”.