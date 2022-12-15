الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمن العام للمواطنين: إحذروا الوقوع في شرك "المخادعين"

منذ 16 دقيقة
تحذير من الأمن العام للمواطنين

تحذير من الأمن العام للمواطنين

A A A
طباعة المقال

حذرت المديرية العامة للأمن العام في بيان المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر من الوقوع في شرك أشخاص يمارسون نشاطات إحتيالية.

جاء في البيان أنه إنفاذًا للإجراءات التنظيمية الموضوعة من أجل الحصول على جواز سفر، تقوم المديرية العامة للأمن العام باستقبال كل الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة لذلك.

المديرية أشارت إلى أنه بعد التدقيق بالطلبات المقدمة، تبين للجنة المختصة بتقريب مواعيد الحصول على جوازات سفر أن البعض يستحصل على عقود عمل وتقارير طبية مزورة عن سابق إدراك ومعرفة أو أنه يقع ضحية إستغلال من بعض الأشخاص المخادعين الذين يقومون بتزويد هؤلاء المواطنين بهذه المستندات المزورة وإيهامهم بصحتها لقاء مبالغ مالية.

بناء عليه، حذرت المديرية جميع المواطنين من مغبة الإقدام على مثل هذا الأمر أو الوقوع في شرك بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات الإحتيالية، منعًا لتورطهم بأعمال غير قانونية سيما وأن هذه الأعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرض جميع مرتكبيها لإجراءات إدارية وملاحقات قانونية، وطلبت منهم الإتصال فورًا من أي هاتف ثابت أو خلوي على الرقم 1717 أو الرقم 130 أو التقدم من أقرب مركز أمن عام، للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    قوة اليونفيل على حدود لبنان
    حادثة اليونفيل.. أصابع الاتهام توجهت إلى حزب الله وصفا يعزي بالقتيل
    التيار الوطني الحر
    "الوطني الحر" يُدين التعرّض لليونيفيل: للالتزام بالقرار 1701
    وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم
    وزير الدفاع لقائد "اليونيفيل": التحقيق بدأ.. والملابسات ستتوضّح!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    كأس العالم قطر ٢٢
    صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
    إبراهيموفيتش
    كأس العالم قطر ٢٢
    رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"