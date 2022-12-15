الأمن العام للمواطنين: إحذروا الوقوع في شرك "المخادعين"

حذرت المديرية العامة للأمن العام في بيان المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر من الوقوع في شرك أشخاص يمارسون نشاطات إحتيالية.

جاء في البيان أنه إنفاذًا للإجراءات التنظيمية الموضوعة من أجل الحصول على جواز سفر، تقوم المديرية العامة للأمن العام باستقبال كل الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة لذلك.

المديرية أشارت إلى أنه بعد التدقيق بالطلبات المقدمة، تبين للجنة المختصة بتقريب مواعيد الحصول على جوازات سفر أن البعض يستحصل على عقود عمل وتقارير طبية مزورة عن سابق إدراك ومعرفة أو أنه يقع ضحية إستغلال من بعض الأشخاص المخادعين الذين يقومون بتزويد هؤلاء المواطنين بهذه المستندات المزورة وإيهامهم بصحتها لقاء مبالغ مالية.

بناء عليه، حذرت المديرية جميع المواطنين من مغبة الإقدام على مثل هذا الأمر أو الوقوع في شرك بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات الإحتيالية، منعًا لتورطهم بأعمال غير قانونية سيما وأن هذه الأعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرض جميع مرتكبيها لإجراءات إدارية وملاحقات قانونية، وطلبت منهم الإتصال فورًا من أي هاتف ثابت أو خلوي على الرقم 1717 أو الرقم 130 أو التقدم من أقرب مركز أمن عام، للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص.