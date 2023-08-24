الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها ، كذلك تطلب منهم عدم تتبع صفحات الكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها خاصة تطبيقMOMONDO العائد لمكتب مقره في تل ابيب.

صدر عن #مكتب_شوؤن_الاعلام #البيان التالي :

1- تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها — الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) August 24, 2023