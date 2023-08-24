الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"

منذ ساعة واحدة
الأمن العام

الأمن العام

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها ، كذلك تطلب منهم عدم تتبع صفحات الكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها خاصة تطبيقMOMONDO العائد لمكتب مقره في تل ابيب.

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